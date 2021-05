Stiri pe aceeasi tema

- Incep inscrierile pentru Transilvania Pitch Stop (TPS), cel mai amplu program dedicat industrieila Festivalul Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021). Ajunsa la cea de-a opta ediție, platforma internaționala de co-producții TPS este dedicata proiectelor semnate de cineaști aflați…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat lista statelor si zonelor considerate de risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, Grecia, Bulgaria și Turcia fiind incluse in lista tarilor din “zona…

- Alte destinații cunoscute de vacanța cum ar fi Grecia, Turcia sau Bulgaria și-au facut deja strategii pentru a atrage cat mai mulți turiști. Pe de cealalta parte, Romania lasa sistemul HoReCa sa se descurce singur. Aceleași probleme pe litoral Turiștii ce vor alege anul acesta ca destinație de vacanța…

- Sunt putine state care si-au redeschis turismul fara carantina. Din pacate, acum, nu putem sa mergem inca in Grecia, pentru ca asta ar insemna sa intram in carantina in statul elen. Nici in Bulgaria sau Turcia nu putem sa mergem in vacanta, cel putin acum, pentru ca asta ar insemna ca atunci cand…

- Va fi consolidata cooperarea cu Bulgaria, Grecia, Romania, Turcia și Ucraina in asigurarea "libertații navigației și securitații" in Marea Neagra. Ca parte a modernizarii forțelor armate, Marea Britanie intenționeaza sa-și sporeasca prezența in Arctica și Balcani, precum și in Marea Baltica, Marea Mediterana…

- Comandamentul Flotei din Constanta conduce activitatile de instruire planificate pe mare, pe uscat si in aer, in care sunt integrate forte si mijloace din Bulgaria, Franta, Grecia, Romania, Spania, Statele Unite ale Americii si Turcia.

- Peste 700 de militari din sase tari NATO participa la "Poseidon 21" FOTO: facebook.com/ForteleNavaleRomane. Peste 700 de militari din sase tari NATO participa la exercitiul multianual Poseidon 21. Se va desfasura la Marea Neagra, sub comanda Fortelor Navale Române. 13 nave…

- La data de 23.02.2021 a avut loc Sedinta Biroului Executiv al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra RUMN .La sedinta au participat Prof. Pericles A. Mitkas, Presedintele in Exercitiu al RUMN, Prof. Eden Mamut, Secretar General al RUMN, reprezentanti in Biroul Executiv al RUMN ai universitatilor…