Se fac pregatiri pentru Craciun nu doar in hotelurile de la munte si de la mare, ci si in pensiunile din Delta Dunarii. Gazdele ii asteapta pe turisti sa se bucure de toate bunatatile si traditiile lipovenesti: de la mancare pana la sauna. O vacanta de trei zile costa in jur de 1.200 de lei de persoana.