Cât costă o plimbare cu un skijet pe litoralul românesc în 2024 Cat costa o plimbare cu un skijet pe litoralul romanesc in 2024. A inceput sezonul de varf pe litoralul romanesc, iar o mulțime de turiști au ajuns deja la mare. Prețul pentru cazare, dar și mancare, e ceva mai mare fața de inceputul lunii iunie, ori luna mai. De asemenea, orice activitate de pe litoralul romanesc costa. Astfel, poți ajunge sa cheltui destul de mult pentru o plimbare cu un skijet sau cu banana, care dureaza doar cateva minute. Luam exemplu situația din Mamaia. Cat costa o plimbare cu un skijet aici? Pentru doar zece minute platești nu mai puțin de 250 de lei. Cei care vor ca plimbarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

