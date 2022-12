Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in perioada sarbatorilor de iarna, angajații romani au cateva zile libere legale pe care le așteapta cu nerabdare pentru a petrece mai mult timp cu cei dragi. Sarbatorile de iarna de apropie cu pași repezi, iar angajații romani se intreaba cate zile libere vor avea de Craciun și de Revelion…

- Romanii raman fideli preferințelor lor in ciuda prețurilor exorbitante. Dovada acestui fapt sta in faptul ca și in 2022, stațiunea din Romania cu cele mai ridicate prețuri este in continuare aleasa de cei mai mulți romani pentru petrecerea Sarbatorile de Iarna, iar hotelurile și pensiunile de 4 sau…

- Un kilowatt in PLUS ii poate costa pe romani 130 de lei: Curent mai SCUMP pentru cei care depașesc 255 de kWh Un kilowatt in PLUS ii poate costa pe romani 130 de lei: Curent mai SCUMP pentru cei care depașesc 255 de kWh In cursul zilei de vineri, 11 noiembrie, primul ministru Nicolae Ciuca a anuntat…

- Febra Black Friday a cuprins și industria turismului de pe litoralul romanesc, iar reducerile ajung pana la 60% la vacanțele cumparate pentru sezonul estival 2023. In preferințele romanilor raman concediile all inclusive.

- Sarbatorile sunt tot mai aproape și tot mai mulți romani iși fac deja planuri și se gandesc ce vor pune pe masa de Craciun și de Anul Nou. Se pare ca, in acest an, tot mai mulți vor sa consume carne de Mangalița. De ce!? Ei bine, pentru ca este considerata mai sanatoasa decat multe alte produse din…

- In 2023 doar pensiile speciale ale parlamentarilor vor consuma 57 de milioane de lei (11,4 milioane de euro), spun reprezentanții USR, care acuza coaliția PSD-PNL-UDMR ca refuza de aproape șase luni sa puna in dezbatere proiectul USR pentru eliminarea ace

- Sarbatorile acestea vin ca o rasplata pentru ultimii doi ani, o perioada cu vacante mai puține sau chiar deloc și extrem de multe limitari, astfel incat cererea pentru vacanțe a crescut considerabil.

- Deși suntem abia la sfarșitul lunii septembrie, romanii pot decide inca de acum ce vor face de sarbatorile de iarna, asta pentru ca au aparut deja ofertele pentru Craciun sau Revelion. Intr-o stațiune cunoscuta din Romania, prețul pentru trei zile de vacanța, pentru o singura persoana, este de 3.400…