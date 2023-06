Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana dupa ce au organizat cea mai frumoasa nunta din showbiz-ul romanesc, Gina Pistol și Smiley au plecat intr-o escapada romantica! Cei doi au ales o destinație de vis pentru luna de miere, unde urmeaza sa iși petreaca cateva zile de neuitat. Iata cum arata hotelul de 5 stele din Franța unde…

- Smiley și Gina Pistol au plecat in luna de miere, in sudul Franței. Cei doi se bucura de o vacanța relaxanta, care a fost dat de nunta de la nașii lor, George și Maria Apostol. La prima ora a dimineții, Smiley și Gina Pistol s-au imbarcat in avion cu destinația Franța. Cei doi indragostiți petrec acum…

- E petrecere mare in familia Chefi la Cutite. Prezentatoarea Gina Pistol s-a casatorit cu Smiley, dupa o relatie de aproape sapte ani. Totul intr-un decor de poveste, alaturi de fiica lor de doi ani, micuta Josephine. Ceremonia s-a tinut in aer liber, pe malul lacului Snagov. Se anunta o seara grandioasa,…

- Dan Bittman așteapta sezonul cald mai mult decat mulți dintre noi, și asta datorita afacerii sale, un estivala. Solistul este proprietarul unei mare baze de sporturi nautice pe cablu, situata pe Autostrada Soarelui, la 20 de minute cu mașina. Unde iubitorii de distracție pe apa, in special wakeboarding,…

- Tarifele au crescut cu 16% in ultimul an, așa ca, cei care și-au planificat o ieșire de Rusalii trebuie sa-și recalculeze bugetele. sezonul estival debuteaza cu o noua minivacanta, in conditiile in care bugetarii vor avea liber atat joi, 1 iunie, cat si luni, 5 iunie, a doua zi de Rusalii. „Prin urmare,…

- Cat costa o noapte de cazare la complexul lui Dan Bittman. Artistul a majorat prețurile Continue reading Cat costa o noapte de cazare la complexul lui Dan Bittman. Artistul a majorat prețurile at Tabu.

- Am revenit cu un nou material din ciclul „Turist prin țara mea!”, și vorbim azi despre cați bani costa o noapte de cazare all-inclusive in hotelurile de pe litoral. Deși hotelierii au justificari referitor la anoile prețuri, romanii sunt nevoiți sa scoata extrem de mulți bani an 2023 pentru o noapte…

- In aceasta perioada din an, majoritatea persoanelor aleg muntele, pentru a se relaxa la zapada și a petrece timp de calitate in familie. Ei bine, și Mirela Vaida a ales sa se relaxeze cu familia ei intr-o stațiune montana din Romania. Iata cat costa o noapte de cazare aici! Prețul nu este pentru orice…