Cat costa o investigatie RMN in clinicile private din Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Doi gunoieri au crezut ca au dat lovitura cand au gasit din intamplare un obuz in Sectorul 3 din Capitala. Fara sa stea prea mult pe ganduri, cei doi l-au luat și l-au ascuns in sediul firmei de salubritate la care lucreaza. Apoi l-au scos la vanzare pe internet. Prețul: 4.

- Pe 23, 24 și 25 iulie, ANAF vinde mașini BMW, Audi sau Mercedes, in Galați. De exemplu, un BMW 530 D din anul 2003 este scos la licitație pentru 16.889 lei, adica 3.600 de euro. Prețul de pornire al unui Mercedes Benz ML 320 CDI 4 Matic, an fabricatie 2007, este de 41.819 lei, in euro insemnand…

- Universitatea din Bucuresti ofera anul acesta in total peste 9.000 de locuri la facultati, dintre care 4.250 de locuri la buget. Cele mai multe locuri sunt la facultatile de Geografie, de Limbi Straine, Matematica, Sociologie si Psihologie, care sunt si cele mai cautate in fiecare an. In acelasi timp,…

- Primaria Capitalei vrea sa stabileasca noi tarife pentru folosirea parcarilor din oras, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a Consiliului General. Daca in prezent, pentru o ora de parcare se plateste 1,5 lei pe ora, tariful ar putea ajunge la 10 lei in centru.

- Biroul de Turism pentru Tineret SA, cu sediul in Bucuresti, inchiriaza prin licitatie terenul in suprafata de 1000 mp, situat in centrul statiunii Costinesti, intre Pizzeria Albert si Restaurant Poienita. Pretul minim este de 4 euro mp luna fara TVA, 4000 euro luna . Durata inchirii este de la data…

- Liderul PSD Liviu Dragnea afirma, intr-un interviu pentru Reuters, ca masurile de reducere a impozitelor si taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor vor continua, el comentand ca "au fost prea multi ani de austeritate". De asemenea, spune ca ar putea deveni optionale contributiile…

- Orasele interesate de dezvoltarea moderna, in concordanta cu conceptul de smart city, impreuna cu reprezentanti ai mediului privat si universitar, ai Parlamentului, consultanti si experti in domeniu vor fi prezenti pe 16 Mai 2018, la Dezbaterea Smart City 2018-2020, de la Bucuresti, Grand Hotel Phoenicia,…

- Astfel, cele trei curse saptamanale operate de compania TAROM spre Cluj-Napoca sunt directe, nu cu escala la Bucuresti. „Vinovat" de confuzie este site-ul www.tarom.ro: daca faceti rezervare, selectati zborurile „directe", nu optiunea „direct sau conexiune" - care va aduce doar cursele cu escala in…