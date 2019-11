Stiri pe aceeasi tema

- O intreaga Romanie este in stare de soc dupa accidentul grav in care si-au pierdut viata 10 persoane, iar alte 7 sunt in stare grava. Microbuzul in care se aflau femei ce mergeau la munca la Bucuresti a fost spulberat de catre un TIR. Klaus Iohannis a tinut sa transmita un mesaj public.

- Electronic Arts lanseaza astazi FIFA 20, cea mai noua ediție a popularei francize de jocuri video sport. Jocul este dezvoltat de studiourile EA din București și Vancouver și este disponibil global pentru PlayStation®4, Xbox One și PC. Echipa de romani care contribuie la dezvoltarea unora dintre cele…

- Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Poliției Romane efectueaza 59 de perchezitii, in București și 36 de județe, la reprezentanții unei societați, care ar fi instalat și utilizat programe de calculator fara licența.

- Altex – Console, jucarii si jocuri La mare cautare au fost pana la aceasta ora consolele de jocuri de la Microsoft dar si de la Sony. Indiferent daca esti fan xbox sau playstation, gasesti preturi pe gustul tau.

- Compania americana Fitbit, care în 2017 a deschis un centru de cercetare la București, a anunțat lansarea celei de-a doua generații a smartwatch-ului Versa, prima generație fiind lansata în mai 2018. Versa 2 dispune de microfon, ecranul este AMOLED, autonomia a crescut și ceasul masoara…

- ​Peste 35% dintre românii care dețin un sistem de securitate acasa l-au instalat acum mai bine de 5 ani, conform unui sondaj comandat de un magazin online de sisteme de securitate. Cât costa, în medie, un astfel de sistem.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- S-a lansat primul serviciu de taxi non stop pentru animalele de companie din Capitala, numit Pet Curier Express. Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat…