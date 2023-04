Stiri pe aceeasi tema

- O analiza imobiliara arata ca cele mai scumpe orașe au rama Cluj Napoca și Bucureștiul, iar Timișoara a devenit cel mai accesibil oraș. Cele mai accesibile apartamente de inchiriat pot fi gasite in Timișoara, diferența dintre chiriile solicitate in Timișoara și Cluj-Napoca sau București, se apropie…

- Cluj-Napoca a intrat in top 50 cele mai sigure orașe din lume. Cluj-Napoca este pe locul 25 pe plan mondial, iar Timișoara este pe locul 32. Potrivit clasamentului realizat de Ranking Royals, Cluj-Napoca a depașit la siguranța orașe precum Tokyo, Praga, Seoul sau Helsinki. Cel mai sigur oraș din lume…

- Timișoara este orașul din Romania cu cele mai accesibile chirii, iar Capitala și Clujul sunt cele mai scumpe orașe pe piața chiriilor, potrivit unei statistici realizate de Imobiliare.ro. Cele mai accesibile apartamente de inchiriat pot fi gasite in Timișoara. Potriviit analizei, diferența dintre chiriile…

- Vineri, in cele 5 mari orașe din Romania, prețul benzinei varia intre 6,60 lei/litru in București și 6,63 in Iași sau Constanța. In cazul motorinei, cele mai mici prețuri erau tot in Capitala, dar și in Constanța, potrivit agregatorului peco-online.ro. Bucuresti6.607.273.97Cluj Napoca6.637.303.98Timisoara6.617.303.98Iasi6.637.304.00Constanta6.637.273.98 La…

- 34% din numarul total al rezervarilor din luna septembrie s-au realizat la cazari din marile orașe, romanii orientandu-se catre city-break-uri in țara. Cele mai cautate orașe sunt Brașov, București, Predeal, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Sovata, Sinaia, Timișoara și Poiana Brașov.

- Romanii din patru orașe ale țarii vor putea beneficia de zbor direct catre litoralul romanesc, incepand din aceasta vara. Timpul petrecut pe drum se reduce semnificativ. Zborurile spre litoral vor decola in zilele de joi si duminica de la Timisoara si Cluj-Napoca si o data pe saptamana de la Suceava…