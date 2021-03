O pata de ulei de pe podea ar putea costa compania Kaufland Romania SCS peste 5.000 de euro. O ieseanca a dat in judecata firma care administreaza supermarketurile Kaufland, cerand despagubiri de 23.500 lei pentru un incident petrecut in septembrie 2019. La acea data, C.V. se afla in supermarketul Kaufland din Podul de Piatra, in dreptul raionului de legume-fructe. Ieseanca sustine ca in zona se afla o pata de ulei nesemnalizata. A alunecat si a cazut, c (...)