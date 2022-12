Cât costă o casă tradițională care poate fi demontată și mutată după bunul plac La mare cautare de catre romani și nu numai sunt casele care pot fi demontate și mutate dupa bunul plac. Prețurile de vanzare ale unor astfel de locuințe sunt unele accesbile. Ambulanța casuțelor bucovinene cauta o familie dispusa sa „salveze aceasta casa de la demolare, care se afla in comuna Horodnic-Suceava si este disponibila pentru demontare.” Prețul casuței care este de compusa din doua camere și un hol, este de 2000 de euro plus TVA, dupa cum scrie intr-un anunț postat pe Facebook. Tot in același anunț, asociația precizeaza ca imobilul „din barne, lemn de brad, modul constructiei este cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- „Ambulanța casuțelor bucovinene” incearca sa salveze de la demolare o casa tradiționala din comuna Horodnic-Suceava. Prețul la care se vinde este de doar 2.000 de euro. Demolarea și remontarea ei presupun unele cheltuieli suplimentare.

