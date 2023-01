Cât costă o carte de identitate românească falsă în Republica Moldova Daca dincoace de granița de la Prut nu prea se vorbește de o piața a documentelor de identitate falsificate, in Republica Moldova carțile de identitate romanești false sunt la mare cautare, deoarece le sunt foarte utile deținatorilor pentru a calatori in țarile din vestul Europei. Poliția de Frontiera din Republica Moldova a reținut la Vama Leușeni – Albița un cetațean moldovean care voia sa mearga in Germania, asupra acestuia fiind gasita o carte de identitate romaneasca falsificata. „In punctul de trecere Leușeni, pe sensul de iesire din țara s-a apropiat un mijloc de transport de pe o ruta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

