Stiri pe aceeasi tema

- Un bucatar mexican risca inchisoarea dupa ce a gatit un crocodil pe cale de dispariție. Inca nu se știe cum a ajuns barbatul in posesia reptilei. Tanarul a postat videoclipul in care gatește pe Instagram, iar gestul sau i-a șocat pe urmaritori.

- O mașina zburatoare electrica de 300.000 de dolari a primit aprobarea de a incepe testele pe șosea - și in aer, informeaza Mediafax.Alef Aeronautics, un producator auto californian, a declarat intr-un comunicat de presa ca a primit o certificare speciala de zbor de la Administrația Federala a Aviației…

- Lidia Buble a implinit astazi 30 de ani, iar cantareața a decis sa mearga in vacanța in Croația pentru a se bucura din plin de aceasta zi, insa a avut parte și de cateva peripeții. Lidia Buble a postat pe contul ei personal de Instagram ca i s-a furat geanta, iar acum se confrunta cu alergie la nivelul…

- Managerul tehnic și proprietarul clubului de fotbal Farul Constanța, Gheorghe Hagi, a anunțat ca a intrat pentru prima data pe terenul numit ”Instagram”. ”Acum 22 de ani jucam ultimul meu meci oficial. Astazi, am intrat prima data pe terenul numit „Instagram”. Aici este contul meu oficial de Instagram…

- Fiica renumitului rapper Eminem, Hailie Jade, lanseaza o linie vestimentara. Jade, in varsta de 27 de ani, care a sarbatorit recent șase ani de la nunta, a anunțat in weekend un proiect nou-nouț. Pentru a da vestea, creatoarea podcastului „Just a Little Shady” s-a așezat și a filmat un videoclip „get-ready-with-me”,…

- Rumer Willis - fiica lui Bruce Willis si a lui Demi Moore – si partenerul ei Derek Richard Thomas au anuntat, marti, nasterea fiicei lor Louetta Isely Thomas Willis, intr-o declaratie comuna postata pe Instagram, transmite CNN.

- Cat costa sa iți deschizi o afacere online? Suma minima si pasii necesari Cat costa sa iți deschizi o afacere online? Suma minima si pasii necesari Catalin Zeff, trainer financiar viral pe Tik Tok, Facebook si Instagram, a spus care este suma minima necesara pentru a incepe o afacere online, in cadrul…

- Anamaria Prodan a povestit in cadrul unui podcast cum a reușit sa o seduca noul ei iubit, milionarul Flavius Nedelea și ce anume o atrage cel mai mult la acesta. Anamaria Prodan a declarat, acum cateva luni, ca intr-adevar are un nou iubit, insa momentan prefera sa pastreze misterul cu privire la identitatea…