Cât costă o baterie de mașină electrică în 2023? S-a ajuns la circa 155 USD pentru 1 kWh Cat costa o baterie de mașina electrica in 2023 este o preocupare legitima a tuturor celor care au o mașina electrica sau care se gandesc sa cumpere așa ceva in viitorul apropiat. Prețurile pentru 1 kWh in cazul bateriilor litiu-ion au tot scazut in ultimii 15 ani, insa 2022 au crescut cu circa 7%. S-a ajuns la un cost de circa 155 USD pentru 1 kWh, la nivel de industrie. Așadar, prețul platit de client este, de fapt, mai mare. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

