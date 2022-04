Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica incepe sa se faca simtita si in domeniul turismului. Rezervarile pentru petrecerea Sarbatorilor Pascale la pensiunile din judetul Gorj s-au redus fata de anul trecut, cu toate ca toate restrictiile au fost ridicate.

- Piata Chiriac din Craiova se va deschide cu intarziere fata de data pe care o promisese municipalitatea. Initial, aceasta ar fi trebuit sa fie gata inca de luna trecuta, dar lucrarile inca nu s-au finalizat. Singurul sector care se pare ca va functiona pana de Paste este cel destinat sacrificarii și…

- Carnea de miel pentru Paști se va scumpi cu cel puțin 30%. Fermierii dau vina și pe recentele scumpiri, in frunte cu cele ale de carburanți, dar și pe creșterea prețului furajelor, din cauza razboiului din Ucraina. Kilogramul de carne de miel in viu va ajunge cel puțin la 20-25 de lei EXCLUSIV. Seria…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a declarat, vineri, ca numarul rezervarilor facute de turiști pentru perioada Sarbatorilor Pascale la pensiunile și hotelurile nu au scazut ca urmare a conflictului militar din Ucraina. „Din fericire in Bucovina nu se intampla cum s-a intamplat…

- Minivacanta de Paste (22-25 aprilie) este momentul cand multi hotelieri de pe litoralul romanesc si din Delta Dunarii isi deschid unitatile de cazare pentru a primi turisti. Este o avanpremiera pentru ce va urma dupa numai o saptamana (1 Mai), momentul deschiderii sezonului turistic la malul marii.

- Rezervarile pentru vacanta de Paste sunt in crestere in aceasta perioada, cele mai solicitate statiuni din Romania fiind Sinaia, Predeal, Poiana Brasov, Busteni, Azuga si Bran, dar sunt preferate si statiunile de pe litoral, atat din Romania, cat si din Bulgaria, precizeaza consultantii in turism. Conform…

- V-ati gandit deja ce veti face de Paste? Unde veti merge? Va aratam, mai jos, oferte tare bune la cele mai faine pensiuni de la noi, din Romania. Cabanele se inchiriaza integral si sunt destinatiile potrivite pentru vremurile in care traim. Vii doar tu si cu cei dragi. Puteti face rezervari cu card…