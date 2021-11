Cât costă minivacanța de 1 Decembrie și care sunt destinațiile cele mai căutate Se apropie minivacanța de 1 Decembrie, iar foarte mulți romani deja și-au facut rezervari, pentru a pleca la relaxare și distracție intr-un loc frumos, pentru a-și incarca bateriile și pentru a mai uita de stresul invocat de pandemia de Covid-19. Cele mai cautate destinații pentru minivacanța de 1 Decembrie sunt Istanbul, Egipt, piețele de Craciun din Viena, Praga, Munchen, Nurnberg, Budapesta. Din Romania, cele mai cautate sunt destinațiile de la munte sau din stațiunile balneoclimaterice, precum Calimanești-Caciulata, Herculane, Baile Tușnad sau Covasna, potrivit datelor primite de la agențiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

