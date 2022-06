Cât costă micii, hamsiile și berea la mare In Mamaia la autoservire daca mergi poți sa platești de la 30 de lei pe o masa, dar poți ajunge și la 50 de lei de persoana daca ceri și desert și o bautura. O bere pleaca de la 15 lei la draft, poate ajunge și la 17 lei, un mic costa 7 lei, iar cea mai ieftina shaorma este 22 de lei. Hamsiile se vand cu 10 lei porția mica sau chiar mai mult. Șezlongurile pleaca de la 20 de lei inca, dar pot ajunge și la 100 și chiar 150 de lei baldachinul in zona de nord. In Eforie la autoservire o masa pentru o persoana nu costa mai mult de 35 de lei. Aici berea la draft este 10-12 lei iar o shaorna se cumpara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

