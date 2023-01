Cât costă mașinile confiscate, puse la vânzare de ANAF Agenția Naționala de Administrare Fiscala a pus la vanzare zeci de autovehicule confiscate. Cei care vor sa-și cumpere o mașina la un preț redus, pot participa la licitațiile organizate in perioada urmatoare, in mai multe orașe din țara. Prima licitație a anului va avea loc in Cluj la data de 12 ianuarie, cand fiscul va scoate la vanzare urmatoarele autoturisme: Renault Megane, an 2007 (3.675 de lei); Autoutilitara Peugeot Boxer din ( 24.050 de lei). Urmatoarea licitație va avea loc la data de 13 ianuarie, in localitatea Gherla. Autoutilitara Renault Master, an 2011- 20.200 de lei; Audi A8, an… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

