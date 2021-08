Cât costă intabularea unei case. Listă de prețuri Prețul intabularii unei case variaza in funcție de proiect, dar și in funcție de documentele necesare. Cat costa intabularea unei case? Iata Lista de prețuri. Cat costa intabularea unei case. Lista de prețuri Prețul mediu pentru intabularea unei case este de 1.150 lei/proiect. Totodata, aici se mai adauga costuri variabile 800 – 1.500 lei/proiect Aceasta procedura este necesara in cazul rectificarii documentatiilor cadastrale si a suprafetelor inscrise in Cartea Funciara. Prețul depinde de marimea terenului, de existența sau nu a unei construcții pe teren. Include masuratori și intocmirea documentației.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

