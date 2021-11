Daca te-ai hotarat sa incepi o noua afacere, primul lucru pe care trebuie sa il știi il reprezinta costurile. Cat costa inființarea unei pescarii și ce avize și documente sunt necesare pentru intrarea in legalitate? Din ce in ce mai mulți romani prefera peștii proaspeți, așa ca inființarea unei pescarii ar putea fi o idee buna. Cat costa inființarea unei pescarii și ce avize și documente sunt necesare pentru intrarea in legalitate Totuși, costurile ar putea fi mai mari decat va așteptați. Potrivit datelor furnizate de agrointel.ro , doar amenajarea cu sistem clasic a unei suprafețe de un hectar…