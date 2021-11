Daca vrei sa iți deschizi o brutarie trebuie sa te gandești in prima faza cat de mare vrei sa fie afacerea ta. Cat costa inființarea unei brutarii și ce avize și documente sunt necesare pentru intrarea in legalitate? Cat costa inființarea unei brutarii și ce avize și documente sunt necesare pentru intrarea in legalitate In funcție de ce iți dorești, o brutarie mare sau o mini-brutarie, costurile pot sa fie diferite. Putem vorbi de sume de 50.000 de euro, dar și de sume care ajung la 450.000 de euro, exemplu fiind o antreprenoare care și-a construit propria brutarie din fonduri europene. Totodata,…