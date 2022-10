Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Tuva, regiunea natala a ministrului rus al Apararii Serghei Soigu, vor distribui o oaie, doi saci de cartofi si varza familiilor barbatilor mobilizati pentru razboiul din Ucraina, relateaza site-ul rusesc Holod Media. De asemenea, familiile recrutilor ar trebui sa primeasca 50 de kilograme…

- Valentina Matvienko, presedintele Consiliului Federatiei, și Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, au cerut oficialilor regionali responsabili de recrutare sa mențina situatia sub control si sa rezolve problemele respectand legea, noteaza The Guardian.Cei doi lideri parlamentari, ambii aliati…

- „Deputații și oficialii care au țipat zilnic despre necesitatea mobilizarii vor ramane in fotoliile lor calduțe. Credem ca ei sunt cei care ar trebui mobilizați și trimiși in Ucraina”, spun activiștii mișcarii anti-razboi „Vesna”, care cer organizarea de proteste in yoate orașele țarii in aceasta seara,…

- Armata rusa a abandonat mii de tone de echipament militar și muniții, dupa retragerea dezordonata provocata de contraofensiva fulgeratoare a armatei ucrainene din regiunea Harkov, in urma careia au fost recuceriți, de catre forțele Kievului, peste 3.000 de kilometri patrați de teritoriu. Toate munițiile…

- Daria Dughina, in varsta de 30 de ani, se indrepta sambata seara spre casa in timp ce mașina sa a sarit in aer, relateaza presa rusa, citata de BBC . Se crede ca tatal ei, filozoful rus Alexander Dughin, cunoscut drept „creierul lui Putin”, era de fapt ținta atacului. Dughin și fiica sa trebuiau sa…

- Firma de vestimentație și incalțaminte de lux Balenciaga a anunțat joi, 28 iulie, ca s-a alaturat United24, o platforma lansata de președintele Volodimir Zelenski pentru donații caritabile in sprijinul Ucrainei, in contextul in care țara se lupta impotriva invaziei trupelor ruse, relateaza The Kyiv…

- Oferirea unei instruiri minime noilor recruti pare sa fie din ce in ce mai frecventa in armata rusa, in conditiile in care razboiul din Ucraina se apropie de a sasea luna, iar rata ridicata a victimelor si lipsa mobilizarii generale genereaza un deficit grav de personal. Lipsa de cunostinte ii lasa…

- Autoritatile de ocupatie sustinute de rusi din oblastul Harkov au declarat ca regiunea este o „parte integranta a pamantului rusesc”, observa analistii ISW, indicand ca Kremlinul probabil intentioneaza sa anexeze o parte sau tot regiunea.