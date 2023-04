Cât costă drumul până la mare de 1 Mai. Ce variante puteți alege Romanii se pregatesc pentru minivacanța de 1 Mai, Ziua internaționala a Muncii, iar una dintre variantele luate in seama, in special de catre cei tineri, este sa mearga la mare. Cea mai ieftina varianta este mersul cu trenul, mai ales ca și CFR Calatori anunța o serie de reduceri. Daca un plin de mașina costa intre 250 lei (GPL) și 500 lei (benzina), mersul cu trenul este cu mult mai ieftin. Astfel, un bilet la clasa a II-a costa 65 de lei, in timp ce la clasa a I-a este vorba de un preț de 100 de lei. CFR Calatori pune la dispoziție, in perioada 27 aprilie – 2 mai 2023, mai multe trenuri fața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

