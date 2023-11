Cât costă două sarmale la Târgul de Crăciun de la Sibiu. Nu vă așteptați la această sumă Din 17 noiembrie, In fiecare zi, la ora 11.00, in cadrul Targului de Craciun de la Sibiu, casuțele de lemn care ofera publicului diverse produse se deschid. Cei care aleg sa le viziteze au o gama variata de produse de care se pot bucura. Prețurile sunt exagerate in raport cu salariile și pensiile din Romania. Conform turnulsfatului.ro, pentru o porție de doua sarmale platești 35 de lei. Un pahar de vin fiert costa intre 10 și 15 lei. Sunt și alte variante de bauturi de la rachiul de prune, vișinata, afinata pentru care ajungi sa scoți din buzunar 15 lei pentru 50 de grame. Pentru un cozonac poți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

