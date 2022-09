Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a urmeaza sa fie condusa astazi pe ultimul drum. Sicriul cu trupul neinsuflețit al suveranei va fi insoțit de copiii, nepoții și unii din stranepoții sai. Majoritatea britanicilor au luat la cunoștința traseul complex ce va avea loc, iar mulți dintre ei se intreaba la cat se ridica…

- "Cei care doresc sa participe vor trebui sa stea la coada mai multe ore, posibil peste noapte", a precizat Ministerul britanic al Culturii."Sunt asteptate multimi mari, iar oamenii sunt incurajati sa verifice din timp, sa isi faca planuri in consecinta si sa fie pregatiti pentru asteptari lungi", a…

- "Cei care doresc sa participe vor trebui sa stea la coada mai multe ore, posibil peste noapte", a precizat Ministerul britanic al Culturii."Sunt asteptate multimi mari, iar oamenii sunt incurajati sa verifice din timp, sa isi faca planuri in consecinta si sa fie pregatiti pentru asteptari lungi", a…

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declanșat planuri de urgența cunoscute sub numele de Operațiunea Unicorn. Planul oficialilor britanici pune in mișcare ceremoniile suplimentare in Edinburgh, inaintea logisticii de mutare a sicriului Reginei inapoi la Londra. Ce se va intampla in urmatoarele…

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a marcheaza sfarșitul unei ere și a unei domnii de aur in istoria Regatului Unit. Decesul suveranei survine la doar cateva luni dupa ce Regina Elisabeta și-a sarbatorit cei 70 de ani de domnie pe tron ​​intr-un eveniment maraton cunoscut sub numele de Jubileul de Platina.…

- 5 rutere pe care sa le cumperi de pe eMag ca sa ai cea mai mare viteza in casa. Vrei o viteza mai mare la internet acasa? Trebuie sa iți schimbi ruterul, iar la Emag poți alege dintr-o gama larga de produse cu prețuri destul de accesibile, avand in vedere opțiunile oferite. Asus RT-AC85P, care costa…

- Vrei sa le faci un cadou special copiilor, insa nu te-ai gandit la rasa de caine pe care sa o cumperi? Ei bine, cainele de rasa Yorkshire Terrier poate fi animaluțul perfect pentru tine și familia ta. Este un animal de companie plin de viața, care iți va aduce iubire necondiționat, iar copii tai il…

- Iți dorești un animal de companie pentru tine și familia ta, dar nu te-ai decis cu privire la ce rasa sa cumperi? Ei bine, cainele din rasa Ciobanesc German poate fi alegerea perfecta, asta daca iți dorești un caine pentru curte. Este un animal de companie perfect, care sa te apare la nevoie! Iata cat…