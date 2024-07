Cât costă de fapt să te aperi împotriva urșilor? Speculă sau realitate? Cum acționează spray-ul In ultimii ani, tot mai mulți romani și-au achiziționat spray-uri speciale impotriva urșilor, in contextul atacurilor iminente ale acestora. Prețurile acestor spray-uri variaza intre 300 și 600 de lei, ceea ce face ca protecția impotriva unui urs sa fie destul de costisitoare. Practic, cu un salariu minim din Romania, poți achiziționa aproximativ trei spray-uri de […] The post Cat costa de fapt sa te aperi impotriva urșilor? Specula sau realitate? Cum acționeaza spray-ul appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui incident tragic, in care o tanara de 19 ani a fost ucisa de un urs pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi, Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat masuri drastice pentru gestionarea populației de urși din Romania. Incidentul, raportat marți printr-un apel la 112, a avut loc in zona…

- Plajele din Grecia raman o destinație populara pentru turiști datorita peisajelor pitorești și serviciilor de calitate. Prețurile pentru inchirierea unui șezlong cu umbrela variaza semnificativ in funcție de locație și facilitați. Pe insule precum Mykonos și Santorini, tarifele pot ajunge la 30-40 de…

- Prețurile apartamentelor continua sa creasca in București și in marile orașe, iar aceasta tendința nu pare sa fie o problema deoarece proprietarii reușesc sa vanda locuințele lor indiferent de prețurile solicitate. Prețuri mari pentru apartamente cu suprafața redusa Chiar daca nu ajung la nivelul din…

- Deținerea unui autoturism in Romania a devenit un lux tot mai costisitor, pe masura ce prețurile pieselor auto au explodat in ultimii ani. Aceasta tendința ingrijoratoare se adauga la povara financiara a șoferilor, deja copleșiți de creșterea alarmanta a prețurilor la asigurarile RCA. In anul 2024,…

- 1-Q Sapro, cunoscut pentru piesele sale cu mesaje puternice de protest precum „ Romania, trezește-te! „, a gasit o noua cale de a se exprima și de a comunica cu publicul sau. Chiar daca nu mai canta, artistul continua sa-și foloseasca talentul prin intermediul picturii, o pasiune a sa mai veche. O noua…

- Un aliment consumat de foarte mulți romani se vinde la preț dublu fața de anul 2021. Prețurile produselor au crescut considerabil, iar cetațenii din Romania sunt ingrijorați de cum se vor descurca in viitor. Iata cat costa acest aliment acum, dar și de ce este atat de scump!

- Șoferii din Romania trebuie sa se pregateasca pentru noi scumpiri la carburanți incepand cu 1 iulie, dupa o perioada de ieftiniri la pompa. Prețurile la motorina și benzina vor crește considerabil, afectandu-i pe toți cei care depind de autoturisme pentru deplasarile zilnice. In ultimele zile, șoferii…

- Un studiu realizat de Universitatea Yale și de Universitatea Humboldt a adus in prim-plan aportul semnificativ al zimbrilor reintroduși in Munții Țarcu din Romania in lupta impotriva schimbarilor climatice. Rezultatele cercetarii arata ca cei peste 170 de zimbri liberi din Carpații de Sud-Vest contribuie…