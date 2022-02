Stiri pe aceeasi tema

- Costul mediu lunar cu utilitațile in gospodariile din Romania a fost, in 2021, de 497 de lei, in creștere cu circa 12% fața de anul anterior, potrivit unei analize realizate de serviciul de plați de facturi un-doi Centru de plați. Calculul include costurile lunare medii per gospodarie cu plata facturilor…

- Activitatea investitionala se intensifica la Bursa de Valori Bucuresti, lichiditatea creste cu 20% in primele 11 luni, iar tranzactiile totale depasesc 3,5 miliarde de euro. Investitorii si-au intensificat in acest an activitatea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) intr-un context ambivalent care a evidentiat…

- “Investitorii si-au intensificat in acest an activitatea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) intr-un context ambivalent care a evidentiat oportunitatile fara precedent oferite de piata de capital locala caracterizata printr-o efervescenta a listarilor de actiuni si obligatiuni, pe de o parte, si incertitudinile…

- Cea de-a III-a sesiune de iarna a programului ”Rabla pentru electrocasnice” incepe, vineri, de la ora 10:00, avand la dispoziție un buget de sase milioane de lei. Romanii pot aplica pentru a primi vouchere destinate achizitionarii de electrocasnice din categoriile: aparate de aer conditionat, uscatoare…

- Illuma Clinique susține zborurile care salveaza copii ale Asociației Blondie Statisticile spun ca doi copii sunt parasiți in fiecare zi in spitalele din Romania, iar in 2019 au murit 1.145 copii inainte de implinirea varstei de un an din cauza bolilor netratabile la noi in țara. Romanii care au nevoie…

- Cea mai scumpa camera de Revelion se afla in Poiana Brașov. Romanii trebuie sa scoata din buzunar aproape 3.000 de euro pentru trei nopți de cazare! In contextul pandemiei, romanii opteaza pentru sejururile din țara noastra, in special la munte. Și in acest an, cele mai mari prețuri se regasesc in Poiana…

- Cat costa peștele in piețele din Romania? Acesta este des consumat in Postul Craciunului. Cat trebuie sa scoata romanii din buzunare pentru carnea permisa in acesta perioada? Romanii constuma mai mult pește in Postul Craciunului: cat costa acesta? Postul Craciunului i-a trimis pe mulți la piețe sau…

- Report la Joker la categoria I de peste 6,24 milioane de euro Tragerile LOTO se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii ldquo;Romanii au noroc", incepand cu ora 18.15. Joi, 18 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce…