- Cluj-Napoca este orașul cu cele maimari chirii din Romania, prețurile din imobiliare sunt cu 14% mai mari decat media celorlalte orașe universitare din țara. Prețurile medii pentru inchirierea apartamentelor de 2 camere sau ale garsonierelor au crescut cel mai mult in Cluj-Napoca, cu 30% in iulie…

- Libertatea a analizat prețurile rechizitelor necesare unui elev inainte de startul noului an școlar. De la ghiozdan, penar, caiete, acuarele, creioane sau carioci, absolut toate s-au scumpit. Am ales 30 de produse achiziționate cu cel mai mic preț din oferta din august 2021 și am raportat la prețul…

- La mai bine de trei saptamani de la intrarea in vigoare a ordonanței de compensare cu 50 de bani a prețului la benzina și motorina, prețurile la carburanți au continuat sa scada ușor. Carburantii standard se vand sambata cu preturi cuprinse intre 8.36 lei/l și 9.15 lei/l, in Romania.

- Prețurile la produsele lactate continua sa doboare recordurile globale. Totul din cauza crizelor declanșate de razboiul din țara vecina. Efectele sale se resimt și pe piața din Romania, unde branza s-a scumpit semnificativ. Puțini conaționali iși mai permit sa achite un kilogram de branza. Iata cat…

- Romania are o plaja cu nisip fin, apa marii este mica ca adancime pana in larg si este foarte limpede, lipsita de alge. Plaja Sulina este situata la aproximativ 3 km de orasul Sulina si se poate ajunge pe jos in 20-30 de minute. Plaja Sulina este cea mai lata portiune de acest fel de pe litoralul Marii…

- Un val de scumpiri este așteptat in Romania. Prețurile vor crește din cauza secetei extreme cu care se confrunta țara noastra, dar și intregul continent. Fermierii trag semnale de alarma și spun ca cele mai afectate de lipsa ploilor sunt culturile de porumb și de floarea soarelui. Din cauza secetei…

- Dan Negru și-a surprins din nou fanii de e contul de socializare, dupa ce s-a pozat intr-o benzinarie și a publicat imaginea, alaturi de care a scris un mesaj pentru cei „lacomi”. Carburanții auto s-au scumpit aproape in fiecare zi luna aceasta. Atat benzina cat și motorina, costa mai mult decat de…