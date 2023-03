Stiri pe aceeasi tema

- Cat va costa Mielul de Paști la Botoșani. Cu cat va fi mai mare prețul fața de anul trecut Crescatorii de oi din zona județului Botoșani, estimeaza ca un kilogram de carne de miel va costa in acest an cu aproximativ 15% mai mult decat anul trecut, prețul incercand sa țina ritmul cu inflația, scumpirile…

- A mai ramas doar o luna pana la Paște, astfel ca romanii care prefera sa iși petreaca aceste zile de sarbatoare departe de casa sunt in cautare de oferte de cazare. Iata in ce oraș din țara poți sa dormi cu numai 60 de lei pe noapte. Hotelierii se intrec in oferte de nerefuzat pentru […] The post Orasul…

- Maramureșul este un loc parca desprins din povești, locul unde tradițiile stramoșești, portul popular și arta veche sunt conservate ca nicaieri in Romania. Nu este de mirare ca destinația se numara printre favoritele turiștilor, atat autohtoni, cat și straini, in perioadele de sarbatori.

- Cel puțin 5.000 de copii romani din afara țarii vor ajunge in acest an in tabere gratuite in Romania, anunța ministrul Familiei Gabriela Firea, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un val de poluare masiva s-a abatut deasupra unuia din cele mai populare orașe din Romania. Motivul pe care specialiștii il invoca sunt metodele de incalzire solicitate la maximum in aceste zile geroase.

- Romania va adopta in procedura de urgența suspendarea temporara a distribuției in afara țarii a anumitor medicamente. Comisia Europeana a avizat favorabil solicitarea Romaniei privind adoptarea in procedura de urgența a suspendarii temporare a distribuției in afara țarii a anumitor medicamente din…

