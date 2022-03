Cât costă cursul festiv şi banchetul de sfârşit de gimanziu sau liceu? Calcule detaliate Pregatirile pentru cursul festiv si banchetul de final de an au inceput deja la majoritatea scolilor, iar parintii pun bani deoparte inca de la inceputul anului scolar, anticipand cheltuielile care, in functie de caz, pot ajunge si la cateva mii de lei. Practic, un pachet standard pentru cursul festiv, care presupune album foto pentru fiecare elev, album foto pentru profesori, cu sedinta foto profesionala, fotografii in timpul cursului festiv, filmare in timpul cursului, clasicele esarfe inscriptionate, buchete de flori, flori pentru elevi, trofeu pentru seful de promotie, transmisie live din… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

