Cât costă cu adevărat să produci un kilogram de cașcaval? Din lapte adevărat, nu din ulei de palmier sau de balenă In timp ce fermele romanești de vaci de lapte sunt tot mai puține, iar fermierii se plang de prețurile mici pe care le primesc de la procesatori, importurile de lapte, dar și de produse procesate au continuat sa creasca, in 2021. Cat despre prețuri, acestea sunt neverosimil de mici, oricum am da-o, iar de multe ori sfideaza orice logica. “Vin produse ieftine de afara, cașcaval la 9 lei kilogramul facut din ulei de palmier și ulei de balena, acela nu se poate numi lapte, ca nu poți sa mulgi un copac, laptele il da un mamifer. La un calcul simplu, cașcavalul de 9 lei are doar eticheta, ambalajul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

