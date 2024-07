Cât costă coșul de cumpărături de vară în România Coșul de cumparaturi In vara anului 2024, suma pe care doi adulți cu doi copii sunt nevoiți sa o plateasca pentru un coș de cumparaturi este mult mai mare fața de verile trecute. Conform ultimelor date, o familie formata din doi adulți și doi copii au nevoie de un buget 2.090 lei pe luna pentru a face toate cumparaturile de care este nevoie, cand vine vorba despre mancare. In ceea ce privește coșul de consum, referitor la toate costurile pe care le are le are o familie cu doi copii in fiecare luna, acesta a ajuns la suma de 9.978 de lei . Ce poti face pentru „a te lupta” cu prețurile mai mari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

