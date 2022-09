Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea dramatica a prețurilor la energie ii determina pe oameni sa se orienteze catre incalzirea cu lemne. Situația a dus la o penurie care a dus la creșterea prețului lemnului de foc, cel puțin in ultimele luni. Din ce in ce mai mulți romani se plang de aceste creșteri. Așa ca am incercat sa aflam…

- Chiar daca toamna de abia se instaleaza și poate parea prematur sa se vorbeasca despre pregatirea mașinilor pentru sezonul rece, iarna de cele mai multe ori ii ia prin surprindere pe șoferii de pretutindeni. Daca sezonul cald nu aduce cu sine mari provocari pentru conducatorii auto, cel rece poate deveni…

- Prețurile alimentelor au crescut fața de anul trecut cu 18,22%. Cele mai mari creșteri au fost la cartofi, ulei, faina, malai și zahar. Scumpirile se vad și in piețe. Tarabele sunt pline de ardei, roșii sau varza, dar puțini cumparatori se mai incumeta sa cumpere.

- Daca nu-ți place sa conduci iarna sau, mai rau, ți se creeaza o stare de anxietate semnificativa de fiecare data cand auzi ca o furtuna mare de zapada este pe cale sa loveasca, nu ești singur. In fiecare iarna, prima ninsoare provoaca multe accidente. Șoferii uita de ce este nevoie pentru a naviga in…

- Tarifele de referința pentru asigurarilor auto obligatorii au crescut in luna august cu sume cuprinse intre 13 și 23%, fața de valorile din februarie 2022, pentru șoferii sub 30 de ani, categoria considerata predispusa la accidente, potrivit datelor ASF și calculelor KPG citate de Ziarul Financiar.Astfel,…

- Prețurile la energie și la gaze vor fi plafonate și in aceasta iarna. Anunțul a fost facut de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Mai mult decat atat, liderul social-democrat spune ca se lucreaza la un pachet de masuri astfel incat plafonarea sa ramana in vigoare pana in anul 2025. ”Cel mai important,…

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a afirmat șeful Alro Slatina Marian Nastase. Oamenii nu vor mai avea bani sa-și…

- Caldura mare, monșer, pe litoralul romanesc! Turiștii adora sa stea pe șezlong, la terasa sau chiar pe plaja savurand o bere rece sau un cocktail pe masura. Prețurile din stațiunile din Romania difera in funcție de stațiune și pretențiile vizitatorilor. In timp ce unii prefera sa savureze o bautura…