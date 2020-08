”Asa cum am spus si la majorarea alocatiile, vom dubla alocatiile, vom respecta si legislatia in vigoare pentru pensii. In acest moment am reusit, intr-o perioada de criza economica, sa crestem pensiile cu cea mai mare suma. PSD Nu a reusit sa faca acest lucru, desi a beneficiat de o conjunctura economica favorabila, in contextul economic global, din contra a taiat de fiecare data banii de la sanatate, educatie, infrastructura, investitii. Noi am alocat sume suplimentare in perioada de criza exact in aceste domenii”, a declarat Florin Citu.

Florin Citu: "Il provoc pe domnul Ciolacu…