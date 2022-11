Cât costă brazii naturali de Crăciun. Prețurile anunțate de Romsilva Preturile pornesc de la 15 lei pentru un pom de Craciun specia molid cu inaltimea de pana in 1,3 metri si ajunge la 35 de lei pentru un exemplar de brad cu inaltimea intre 2 si 3 metri, cei cu inaltimi de peste 3 metri fiind considerati comenzi speciale. Este vorba despre prețurile practicate la porțile unitaților Romsilva.Din cei 30.594 de pomi de Craciun pusi pe piata prin intermediul ocoalelor silvice de stat, 21.814 bucati, adica aproape 75%, sunt produsi in pepinierele silvice ale Romsilva, in cadrul unor culturi specializate, iar 8.780 provin din lucrari silvice autorizate, in urma carora… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

