Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, iar simptomele pe care le-a avut au fost destul de severe. Cunoscuta impresara s-a speriat din cauza simptomelor agresive și a chemat Ambulanța. A fost dusa la Spitalul Matei Balș, dar medicii au considerat ca nu se incadreaza intre cazurile…

- Fostul solist al trupei Talisman se plange ca s-a lasat manipulat de soție și acum a ramas fara sursa de venit, deși a agonisit suficienți bani. Alin Oprea a ramas fara agoniseala de o viața Cinci case, conturi de sute de mii de euro și cateva terenuri, aceasta este toata agoniseala lui Alin Oprea,…

- Anamaria Prodan crede ca introducerea VAR este singura modalitate pentru a rezolva problema arbitrajelor in Liga 1. Au fost foarte multe polemici legate de arbitraje, dar impresarul considera ca este imposibil pentru arbitrii sa ia mereu decizia corecta. Sotia lui Laurentiu Reghecampf este convinsa…

- Anamaria Prodan este un impresar cu un stil propriu, nu totdeauna cel mai agreat. Soția lui Laurențiu Reghecampf a recunoscut ca a intrat de foarte multe ori in conflicte cu iubitele fotbaliștilor. A avut chiar o discuție foarte aprinsa cu una dintre ele, careia i-a transmis ca va muri de foame, impreuna…

- Anamaria Prodan, 47 de ani, unul dintre cei mai influenți impresari din Romania, a dezvaluit ca se implica total in viața fotbaliștilor pe care ii reprezinta. Soția lui Laurențiu Reghecampf afirma ca trebuie sa controleze inclusiv relația pe care fotbalistul impresariat de ea o are cu familia, pentru…

- Cunoscuta impresoara se declara binecuvantata ca l-a intalnit pe Laurențiu Reghecampf. Antrenorul, aflat in Dubai, a implinit sambata 45 de ani. “Anii trec frumos peste noi și peste casnicia noastra, sunt binecuvantata ca Dumnezeu mi-a scos in cale un asemenea om. Am construit enorm impreuna, iar cheia…