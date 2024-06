Romania-Olanda Alex Cadea, managerul de evenimente al Federației Romane de Fotbal, a vorbit in direct la FANATIK LA EURO despre biletele la meciul Romania-Olanda. Oficialul FRF a dezvaluit ca UEFA a alocat doar 7.000 de bilete romanilor pentru meciul cu Olanda, din optimile EURO 2024. Insa, Alex Cadea a pornit deja o inițiativa pentru ca acest numar sa fie marit, avand in vedere miile de suporteri pe care Romania i-a adunat la turneul final. „Aseara, in maximum 2 ore dupa meci, am primit undeva la 500 și ceva de mesaje. E normal, sunt oameni care vor sa vina la meci. E o procedura simpla pe care…