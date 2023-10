Cât costă biletele la concertul Ed Sheeran de la București Cat costa biletele la concertul Ed Sheeran de la București Fara doar și poate, concertul lui Ed Sheeran la București va fi unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului viitor in Romania. Celebrul artist va canta pe Arena Naționala pe data de 24 august 2024. Nu este pentru prima oara cand se intampla acest lucru. El a mai concertat acolo și in 2019 , in fața a peste 50 000 de fani romani. Atunci, toți cei prezenți la concert au fost impresionați de modestia artistului care a reușit sa cucereasca o lume intreaga grație vocii și chitarii sale acustice. Concertul de la București face parte… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Drumul echipei naționale de fotbal spre EURO 2024 se incheie in noiembrie, cu meciul impotriva Elveției, pe Arena Naționala, partida la finalul careia tricolorii ar putea obține calificarea la turneul final. FRF a anunțat vineri ca pune in vanzare biletel

- De unde se pot cumpara bilete la meciul Romania – Elveția. Copiii sub 14 ani au acces gratuit. Cat vor costa tichetele Drumul tricolorilor spre EURO 2024 se incheie in luna noiembrie, cu Elveția, pe Arena Naționala. FRF a anuntat ca biletele vor fi puse in vanzare de luni, ora 12:00. Copiii vor avea…

- Artistul britanic Ed Sheeran se intoarce in Romania, in 2024, pentru un concert care va avea loc in București. Concertul lui Ed Sheeran va avea loc pe 24 august, pe Arena Naționala din Capitala. Organizatorii anunța ca biletele vor fi puse in vanzare de incepand de joi, 26 octombrie 2023, ora 10:00…

- Ed Sheeran revine la București! Celebrul cantareț britanic a inclus Romania pe lista țarilor din turneul sau + - = ÷ x, pentru anul 2024, turneu care a batut deja aproape toate recordurile, in Asia și Europa.

- Nebunie totala si bataie pe bilete la concertele celebrei trupe britanice Coldplay in Romania . In primele ore de la lansarea acestora, peste o suta de mii de fani s-au pus la „coada” virtuala pentru a prinde un loc. Este un record absolut! Cum cererea a fost uriasa, trupa a anuntat ca va susține și…

- Program si regulament de acces pentru concertul Depeche Mode de pe Arena Nationala BucurestiFormatia britanica Depeche Mode va concerta din nou in Romania, miercuri, pe Arena Nationala din Bucuresti. In deschidere vor urca pe scena Haelos. Accesul se face incepand cu ora 17.00. Biletele pot fi achizitionate…

- Coldplay adauga concert la București pe 13 iunie 2024, din cauza cererii intense la pre-sale-ul pentru concertul din 12 iunie. Biletele s-au epuizat rapid in primele trei ore ale sesiunii pre-sale. „Datorita cererii incredibile in sesiunea pre-sale, un al doilea show va avea loc in București, pe 13…

- Coldplay va concerta in premiera in Romania pe 12 și 13 iunie 2024, in cadrul turneului „Music Of The Spheres World Tour”. Organizate de Emagic și Live Nation, concertele vor avea loc pe Arena Naționala din București. Etapa de „presale” (pre-vanzare – n.r.) a biletelor a inceput astazi, 25 iulie, pentru…