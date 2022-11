Stiri pe aceeasi tema

- Carburantii standard se comercializau marti, 8 noiembrie, in Romania, cu preturi cuprinse intre 7.09 lei/l și 8.66 lei/l, iar motorina premium trece de 9 lei/l, ajungand la 9.17 lei/l. PETROM: benzina standard – 7.13-7.19 lei/l, benzina premium – 7.59-7.65 lei/l, motorina standard – 8.52-8.55 lei/l,…

- Preturile la carburanti sunt in crestere comparativ cu luna trecuta, Romania aflandu-se acum pe locul 8 in topul tarilor cu cea mai ieftina benzina si pe locul 6 in ceea ce priveste motorina. Pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 7,7%, iar in cazul motorinei, cresterea este de 6%. Un…

- Prețul carburanților a avut o creștere constanta in ultimele zile și vedem ca astazi, benzina standard se vinde cu peste 7 lei.De exemplu, la aceasta stație peco de pe bulevardul Corneliu Coposu din București costa 7 lei și 12 bani.Motorina standard este intre 8 lei si 40 de bani si 8 lei si 50 de bani…

- Prețurile la motorina și benzina au inceput sa creasca din nou, in ciuda masurii luate de Guvern de a compensa cu 50 de bani prețurile la pompa pana la finele anului. Motorina a trecut iar pragul de 8 lei, iar benzina a urcat spre 7 lei. Dumitru Chisalița, expert in energie, spune ca principala cauza…

- Carburantii standard se comercializeaza, joi 22 septembrie, in Romania cu preturi cuprinse intre 6.63 lei/l și 8.23 lei/l.Prețurile practicate de stațiile de carburanți din București și din țara, astazi, 22 septembrie 2022, pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul Preturilor.Prețurile…

- Cat costa benzina si motorina astazi, 20 septembrie 2022, conform prețurilor din benzinariile din București. Astfel, sunt vești bune pentru șoferi, pentru ca preturile la cei doi carburanți au scazut. Mai multe amanunte, in randurile de mai jos ale articolului. Cat costa benzina si motorina astazi,…

- Este veste de ultim moment de la pompa pentru șoferi. Care sunt prețurile noi la benzina și motorina dupa ce cei mai importanți distribuitori de carburanți de pe piața autohtona, Lukoil, MOL și Rompetrol, au micșorat in ultimele 24 de ore prețurile practicate atat la benzina, cat și la motorina. Vești…