Cât costă benzina şi motorina la început de weekend. Preţurile de la pompă au crescut Vesti proaste pentru soferi la inceput de weekend. S-au scumpit benzina si motorina, la pompa. Carburantii se vand cu cu 5 bani mai mult per litru. Trebuie precizat si ca pretul pentru un litru de GPL continua sa se mentina constant in intervalul 3,55-3,58 lei. Cat costa benzina si motorina Pretul pentru un litru de […] The post Cat costa benzina si motorina la inceput de weekend. Preturile de la pompa au crescut first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

