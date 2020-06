Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ministru maltez i-a achitat 350.000 de euro unui ucigas platit acuzat de asasinarea fostei jurnaliste Daphne Caruana Galizia, a recunoscut luni, in fata instantei, intermediarul din acest dosar care a provocat valuri de emotie in intreaga Europa, informeaza dpa.

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza dpa si HINA. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia,…

- Ambasadorul maltez in Finlanda, Michael Zammit Tabona, a demisionat dupa ce a comparat-o Angela Merkel cu Adolf Hitler.Ambasadorul afirmase ca "l-am oprit pe Hitler in urma cu 75 de ani. Cine o va opri pe Merkel? Ea a realizat visul lui Hitler de a controla Europa", potrivit Agerpres.Autoritatile malteze…

- Cu un numar urias de morți si bolnavi, intreaga Italie intra in carantina. Premierul Giuseppe Conte a anuntat ca masurile luate in zona rosie vor fi extinse la nivelul intregii tari. Practic, intreaga Italie va fi astfel in carantina.