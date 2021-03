Cât costă anul acesta paza obiectivelor Apavital Practic, sunt 21 de obiective amplasate pe teritoriul municipiului si judetului Iasi, pentru care sunt necesare 25 posturi de paza, si Neamt, trei obiective amplasate pe raza comunei Timisesti, pentru care sunt necesare 3 posturi de paza. Valoarea totala estimata de la care porneste licitatia este de 3,66 milioane de lei, suma comparabila cu cea din procedura de anul trecut. Lotul iesean, care include sediul din Copou, statii de pompare (Pacurari, Aurora, Podul de Piatra etc.), lacuri, statii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea cu Astra Zeneca va continua in Romania, dar autoritațile au decis, joi seara, ca masura de extrema precauție, scoaterea din centrele de vaccinare, acolo unde au fost distribuite, a acelor doze ramase din lotul ABV2856, pentru care s-au semnalat probleme in Italia, și inlocuirea lor cu alte…

- La doi ani dupa ce a aprobat stabilirea sediului Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi intr-un spatiu cu o chirie foarte mare, peste valoarea de piata de atunci, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis mutarea DRDP in vechea locatie din Copou. De cateva zile, in…

- Accident rutier, in aceasta seara, in zona Podul de Piatra, din Iași. Doua autoturisme au intrat in coliziune, unul dintre ele fiind un taxi. Un barbat de 66 de ani din taxi a fost descarcerat și dus la spital. Șoferul taxiului avea o alcoolemie de 0,07 mg/l.

- Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași pregatește pana la finalul lunii februarie, o ampla campanie de achiziții a mai multor loturi de medicamente. Astfel, pe data de 18 februarie este programata licitația pentru achiziția unui numar de 142 de loturi de medicamente psiholeptice, psihoanaleptice,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 26 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 715.438 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 658.595 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos.Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba13498361,532.Arad15413271,383.Argeș19996230,864.Bacau18295631,355.Bihor19659731,616.Bistrița-Nasaud8079181,057.Botoșani9477311,58.Brașov280231162,259.Braila9191141,4310.Buzau8850140,5211.Caraș-Severin7483271,8612.Calarași698191,0213.Cluj34476882,914.Constanța29284441,8315.Covasna5457150,8916.Dambovița16214421,2317.Dolj17034791,2518.Galați18366401,6819.Giurgiu7173511,2620.Gorj5574100,7621.Harghita569360,5922.Hunedoara13156581,3323.Ialomița7481180,8724.Iași30584940,825.Ilfov27788522,9126.Maramureș12845662,4727.Mehedinți5457140,828.Mureș16354331,0629.Neamț12343361,2430.Olt10376240,5831.Prahova25607250,9332.Satu…

- Pana astazi, 17.554 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: SURSE - Klaus Iohannis, pompier de serviciu: a intervenit direct in scandalul din PNL In intervalul 20.01.2021 (10:00) – 21.01.2021 (10:00) au fost raportate 69 decese (44 barbați și…

- Transportul public de calatori din municipiile Pitesti, Iași, Sibiu, Sighetu Marmației, Slatina, Suceava, Targu Mureș se va desfașura in condiții moderne, ca urmare a finalizarii, de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a procedurii de atribuire a achiziției publice…