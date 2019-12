Cât costă amenajarea de noi locuri de parcare la Slatina Primaria Slatina va cheltui pentru amenajarea de noi locuri de parcare, fiind vorba de parcari modulare supraetajate, peste 40 de milioane de lei, fara TVA, urmand ca investiția sa fie realizata in sapte luni de la adjudecare. Peste 500 de locuri noi de parcare ar urma sa fie puse la dispoziția cetațenilor din Slatina de anul viitor, soluția gasita de municipalitate fiind amplasarea de module cu locuri de parcare supraetajate, pe spații relativ mici, acolo unde s-au mai identificat terenuri libere. Proiectul de hotarare vizand aprobarea investiției urmeaza sa fie supus votului consilierilor locali.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

