Cât costă acum să-ți iei chirie în București! Prețurile au crescut cu 25% Peste tot se vorbește despre scumpirile care au acaparat Romania. Prețurile sunt in continua creștere, iar chiriile au crescut considerabil și ele. Este un lucru extrem de ingrijorator, mai ales pentru studenții care se reintorc la facultate in București și trebuie sa se descurce cu banii ramași dupa ce platesc chiria. Cat a ajuns sa coste chirie in București in momentul de fața. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

