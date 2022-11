Stiri pe aceeasi tema

- Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.09 lei/l și 8.66 lei/l, iar motorina premium trece de 9 lei/l, ajungand la 9.17 lei/l.In data de 29 septembrie 2020 litrul de benzina standard se vindea cu 6.52-6.59 lei/l, iar benzina premium - 6.98-7.05…

- Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 8 noiembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.09 lei/l și 8.66 lei/l, iar motorina premium trece de 9 lei/l, ajungand la 9.17 lei/l.Prețurile practicate de stațiile de carburanți din țara, astazi,…

- Prețul carburanților a avut o creștere constanta in ultimele zile și vedem ca astazi, benzina standard se vinde cu peste 7 lei.De exemplu, la aceasta stație peco de pe bulevardul Corneliu Coposu din București costa 7 lei și 12 bani.Motorina standard este intre 8 lei si 40 de bani si 8 lei si 50 de bani…

- Se anunța vești proaste pentru toți șoferii din Romania! In doar o saptamana, prețul carburanților s-a majorat de cinci ori. Astfel, un litru de motorina a ajuns sa fie peste pragul de 9 lei, iar un litru de benzina s-a scumpit cu 20 de bani.

- De la 1 octombrie, motorina s-a scumpit cu 36 de bani pe litru, iar benzina cu 26 de bani pe litru, potrivit datelor peco-online.ro . Astfel, daca in data de 1 octombrie, un litru de benzina costa, in medie, 6,6 lei, pe 18 octombrie prețul mediu a ajuns la 6,88 lei. Pe același interval de timp, motorina…

- Saptamana incepe cu noi scumpiri la carburanți. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noi prețuri plafon la benzina și motorina pentru 18 octombrie.Astfel, maine, un litru de benzina A95 va fi vandut la pompa cu maximum 25 de lei și 21 de bani.

- ANRE anunța prețuri mai mici la carburanți pentru ziua de maine. Astfel, pentru un litru de benzina, șoferii vor plati cu 6 banuți mai puțin, iar pentru unul de motorina - cu 10 bani mai puțin.

- Prețul benzinei și al motorinei s-a ieftinit, in 25 august, 2022. Se pare ca vor continua sa se ieftineasca și in perioada urmatoare, dupa ce prețurile au crescut alarmant in ultima vreme. Haideți sa vedem ce prețuri au carburanții in orașele mari din țara.