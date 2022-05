Cat costă abonamentul Disney+ în România și ce filme va avea Cat costa abonamentul Disney+ in Romania și ce filme va avea Disney+ este platforma de streaming ce aparține Disney. S-a lansat deja din 2019, iar romanii așteapta cu nerabdare lansarea ei și in țara noastra. Mai ales ca abonații pot urmari atat filme de animație Disney, cat și filme din serii celebre precum Star Wars, Marvel sau Pixar. Serviciul de streaming Disney+ se va lansa in Romania pe data de 14 iunie. Cei interesați pot face precomanda la abonament. Vor beneficia astfel de un preț redus. Mai exact, vor cumpara un abonament de 12 luni la preț de 8. Aceștia vor plati doar 239.90 de lei… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

