Cât costă abonamentele Netflix în lume comparativ cu România Netflix, o companie americana, reprezinta in acest moment cea mai mare platforma de streaming din intrega lume. Netflix se vede pe aproape tot mapamondul, insa prețurile abonamentelor difera de la o țara la alta. Netflix a pornit in 1997 ca o firma care inchiria DVD-uri, iar in 2000 avea deja 300.000 de abonati Cinci ani mai tarziu, la Netflix se uitau 4,2 milioane de oameni, insa amploarea pe care a luat-o platforma nu a intuit-o nimeni. Acum, exista 203,7 milioane de abonamente, dintre care 73 de milioane doar in Statele Unite ale Americii. Singurele tari in care nu exista Netflix sunt China,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3 milioane de oameni din intreaga lume au murit din cauza Covid-19, potrivit noilor date inregistrate de Universitatea Johns Hopkins (JHU). Totodata, numarul contagierilor inregistrate la nivel global a ajuns la peste 140 de milioane, potrivit EFE, citata de Agerpres. Cifrele publicate sambata…

- Decesele asociate COVID-19 in intreaga lume a ajuns la peste 3 milioane, potrivit ultimelor date inregistrate sambata de Universitatea Johns Hopkins (JHU), care cifreaza numarul contagierilor globale la peste 140 de milioane, relateaza EFE. Este vorba de cifre publicate dupa ora 10:00 GMT de JHU pe…

- Conform Agerpres, este vorba de cifre publicate dupa ora 10:00 GMT de JHU pe site-ul sau, potrivit carora deceselor provocate de noul coronavirus au ajuns la 3.001.068, iar numarul cazurilor globale asociate COVID-19 la 140.010.233.SUA au inregistrat 566.224 de morti, fiind urmate de Brazilia cu 368.749…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 19.362 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.539 in Italia, 12.667 in Spania (**), 195 in Marea Britanie, 125 in Franța, 3.116…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 9.108 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.501 in Italia, 2.454 in Spania, 195 in Marea Britanie, 125 in Franța, 3.116 in Germania, …

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 8.578 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.271 in Italia, 2.158 in Spania, 193 in Marea Britanie, 125 in Franța, 3.116 in Germania, 93 in Grecia, 49 in Danemarca, 37 in Ungaria,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 8.033 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.018 in Italia, 1.886 in Spania, 187 in Marea Britanie, 125 in Franța, 3.115 in Germania, …