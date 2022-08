Stiri pe aceeasi tema

- Prețul motorinei continua sa creasca, in timp ce benzina este mai ieftina decat in urma cu o zi. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.38 lei/l și 8.82 lei/l.Preturile carburantilor afisate includ reducerea de 50 de bani/litru, reducere evidentiata pe…

- Pretul carburanților se afișeaza zilnic, fiind vital in ceea ce privește creșterile de prețuri. Statul asigura o reducere de 50 de bani/litru, care este deja calculata și apare pe bon.PETROM: benzina standard - 7.72-7.76 lei/l, benzina premium - 8.18 lei/l, motorina standard - 8.34-8.36 lei/l, motorina…

- La o luna de la intrarea in vigoare a ordonanței de urgența data de Guvern care prevede compensarea cu 50 de bani a prețului la benzina și motorina, prețurile la carburanți au continuat sa scada. Carburantii standard se vand la inceputul lunii august cu preturi cuprinse intre 8.29 lei/l și 9.10 lei/l,…

- La mai bine de trei saptamani de la intrarea in vigoare a ordonanței de compensare cu 50 de bani a prețului la benzina și motorina, prețurile la carburanți au continuat sa scada ușor. Carburantii standard se vand sambata cu preturi cuprinse intre 8.36 lei/l și 9.15 lei/l, in Romania.

- Deși in ultimele saptamani prețul barilului de petrol a scazut la aproape 110 euro, aceasta scadere nu se reflecta și in prețurile de la pompa. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 8.59 lei/l și 9.34 lei/l. Pentru mulți, mașina nu este un moft, ci o necesitate,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru miercuri, 22 iunie. Prețul benzinei va scadea cu 12 bani, iar cel al motorinei va crește cu 6 bani. Așadar, azi, un litru de benzina va costa 33,42 lei, iar un litru de motorina 32,38 lei.

- Cat costa benzina și motorina la Alba Iulia. In doar o luna, prețul combustibilului a crescut in Romania cu 7,2% Prețurile la combustibil au atins in ultima zi a lunii mai mai cele mai ridicate valori din istoria Romaniei. Prețul mediu al unui litru de benzina era marți de 8,3 lei, iar cel al unui litru…