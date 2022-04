Stiri pe aceeasi tema

- Rata inflației a trecut de 10 la suta, potrivit Institutului Național de Statistica. Astfel, cu cifrele oficiale, eliminam orice speculație cu privire la scumpiri: nu, nu vedem noi dublu, ci este o dublare a prețurilor in ultimele 12 luni. Rata inflației nu a mai atins doua cifre din 2004, adica de…

- Odata cu sezonul cald, dar și cu puțin timp inainte de Florii și Paște, apar primele legume romanesti, cum ar fi castravetii, pastaile si rosiile crescute in solarii. Doar ca preturile nu sunt tocmai cele așteptate de consumatori. De exemplu, in serele din comuna Matca, in judetul Galati, castravetii…

- Vom scoate mai multi bani din buzunar pentru masa de Paste. Un kilogram de carne de miel costa cu 30 la suta mai mult fata de anul trecut. Fermierii estimeaza ca un kilogram de carne de miel va costa chiar si dublu fata de pretul obtinut in prezent si cu 30- mai mult, comparativ cu 2021. In prezent,…

- Kilogramul de carne de miel se va vinde in acest an cu preturi cuprinse intre 30 si 40 de lei. Ciobanii spun ca daca pretul va fi prea mic pe piata interna, atunci mieii vor fi livrati la export, in tarile arabe.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat, referindu-se la pretul mielului de Paste, ca va costa "fix cat vom plati pe el", mentionand ca, in functie de cerere si oferta, se va regla si pretul. Adrian Chesnoiu a fost intrebat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, cat va costa mielul de…

