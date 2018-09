Cat cheltuiesc europenii pe vacante: Romanii, codasii clasamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate luni de Eurostat arata ca rezidenții din Uniunea Europeana (UE) au cheltuit, in medie, 336 de euro pentru o vacanța in anul 2016, pe ultimele locuri in UE fiind letonii, cu 107,62 euro și romanii, cu 124,76 euro. Rezidenții din Luxemburg sunt pe primul loc in UE cand vine vorba de cheltuieli…

- „Nu mai avem meseriasi in Romania, ca toti vor sa mearga la facultate”. Auzim des astfel de vorbe, dar toate cifrele arata ca ele doar asta sunt – vorbe. Faptele arata cu totul altfel. Romania are tot mai putini studenti. Nu doar ca numarul lor este in picaj, de la an la an, dar suntem, de vreme buna,…

- Suntem ultimii din Europa la un nou capitol, cu cei mai putini oameni care merg in vacanta. Doar un sfert dintre locuitorii Romaniei au fost cel putin o data intr-o calatorie, in urma cu doi ani, potrivit Eurostat. Cei mai multi spun ca nu au timp sa se relaxeze, dar sociologii amintesc ca suntem un…

- Romania era, anul trecut, penultima țara din Uniunea Europeana in ceea ce privește ponderea celor care lucrau de acasa in totalul persoanelor ocupate pe piata muncii, potrivit datelor Eurostat. Reamintim ca, in Romania, abia din 2018 a fost reglementat expres lucrul de acasa, prin noua lege a telemuncii.…