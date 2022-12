Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile mari, creșterea cheltuielilor și majorarea inflației la aproape 17% ii determina pe angajații romani sa fie mai rezervați atunci cand aleg cadourile de Craciun. Astfel, bugetul alocat darurilor este redus cu 40% fața de cel de anul trecut, in condițiile in care economisirea devine cuvantul…

- Mai sunt doar cateva zile pana de Craciun, iar prețurile au explodat la preparatele tradiționale. Carnea de porc, slanina și șoriciul sunt cele mai cautate alimente in aceasta perioada, insa din cauza inflației au ajuns sa coste destul de mult in supermarket-urile de la noi.

- Romanii au intrat pe ultima suta de metri cu aprovizionarea cu carne de porc și produsele tradiționale pentru masa de Craciun. Daca mulți și-au facut cumparaturile inca de acum cateva saptamani, sunt și destui care abia acum reușesc sa-și faca cumparaturile specifice perioadei la prețuri ceva mai piperate,…

- Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun și incepe goana dupa cadouri. Preturile mici sau ofertele de nerefuzat ne pot distrage atentia. La ce sa fiti atenti cand alegeti cadourile pentru cei dragi, explica experții de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor.Romanii care iau cu asalt…

- La finalul campaniei Black Friday 2022 , Mobexpert, cel mai mare retailer de mobilier din Romania, a inregistrat peste 41.000 de comenzi, online și in magazine, iar valoarea totala a acestora a crescut cu 13% comparativ cu anul trecut. Campania de Black Friday a inceput pe 9 noiembrie, la primele ore…

- Romanii au inceput deja sa cumpere carne pentru Sarbatori, insa din cauza preturilor foarte mari, multi dintre ei se reprofileaza si cumpara direct din curtea oamenilor. Oamenii care aleg sa cumpere de la crescatorii autorizati trebuie sa tina cont de cateva lucruri, si asta din cauza pestei porcine…

- Romanii trec prin momente destul de complicate din cauza prețurilor care au explodat in ultima vreme. Cu siguranța ca sarbatorile de iarna nu ar avea același farmec fara bradul de Craciun, care in fiecare an este nelipsit din casele oamenilor. Iata cat costa unul artificial sau natural in prezent.

- Romanii sunt copleșiți de scumpiri! De la o zi la alta, prețurile multor produse se majoreaza. Avem cele mai mari scumpiri de la inceputul anilor 2000. Urmeaza noi scumpiri, iar carnea, ouale si laptele sunt in top. Totodata, fermierii fac calcule si spun ca din aceasta toamna preturile se vor majora…